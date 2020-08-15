В Белоруссии штаб Тихановской начал формировать совет для передачи власти

В него войдут «наиболее уважаемые члены общества».





Минск. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начал формировать координационный совет для трансфера власти в стране. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Мы начинаем формирование координационного совета. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», — сообщили в пресс-службе штаба.

Идёт приём заявок от потенциальных членов совета. В дальнейшем в новом органе сформируют рабочие группы и президиум для принятия оперативных решений.

Не все желающие войдут в основной состав, но у каждого будет право на высказывание идей. Подтверждением авторитета потенциальных членов совета могут выступать из достижения. Формальных критериев нет, в основу ляжет доверие широкого круга белорусов.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Явка превысила 54%. Действующий президент страны набрал свыше 80% голосов. Сразу после завершения голосования в крупных городах страны прошли акции протеста, участники которых считали результаты выборов сфальсифицированными. Митинги, беспорядки и столкновения с полицией продолжаются в соседнем государстве и по сей день.