Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися: явка превысила 54%

На пост претендуют пять человек.

Минск. Белоруссия. Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися. Как сообщает «Лента» со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Лидия Ермошина.

Выборы в Белоруссии считаются состоявшимися, если в них приняли участие больше половины избирателей, включенных в списки. По данным Центризбиркома страны, к полудню явка составила 54,57%.

Напомним, 9 августа в стране стартовали выборы президента страны. С 4 по 8 августа проводилось досрочное голосование, этой возможностью воспользовались 41,7% граждан.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».