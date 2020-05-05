Лукашенко пригласил президентов других стран на Парад Победы в Минск

В Белоруссии праздник решили не отменять, несмотря на пандемию коронавируса.

Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран на Парад Победы в Минск. Об этом пишет Росбалт.

Напомним, в Белоруссии Парад Победы решили не отменять, несмотря на пандемию коронавируса. Лукашенко объяснил это желанием жителей.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», – цитирует издание слова белорусского лидера.

Лукашенко сказал, что отпраздновать 75-летие Победы именно в Белоруссии было бы правильно, поскольку именно она в 1941 году «первая приняла удар»: «Это самая пострадавшая республика – живой памятник войне».

Отметим, что в условиях карантина во всех странах мира, включая Россию, отменены массовые мероприятия по поводу 75-летия победы стран антигитлеровской коалиции над Германией.