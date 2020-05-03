В Белоруссии не будут отменять парад Победы

По словам Лукашенко, отмену мероприятия спустя время могут расценить как трусость.

Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад Победы 9 мая в Минске состоится. Об этом сообщают «Известия».

Лукашенко отметил важную идеологическую роль мероприятия и что его отмена через пару лет может выдаваться за трусость.

«Надо помнить, что участники войны умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — заявил белорусский лидер.

Глава государства призвал организаторов никого не заставлять идти на парад.

Также, по словам Лукашенко, он приветствует желание некоторых российских депутатов и сенаторов принять участие в мероприятиях Дня Победы в Минске. Белоруссия поможет решить организационные работы, связанные с их приездом.

По информации международного статистического бюро «Worldometer», в Белоруссии зафиксировано 15 828 случаев заражения коронавирусом. Скончались 97 человек, выздоровели — 3117.