Часть нелегально учившихся в США российских школьников вернут на родину

Авиарейс Нью-Йорк - Москва состоится 28 апреля.



Вашингтон. США. Российских школьников, проходивших обучение в США, в том числе тайно, возвратят на родину рейсом «Аэрофлота». Лайнер вылетит из Нью-Йорка в Москву 28 апреля, написал посол России в США Анатолий Антонов в соцсети.

В частности, на странице российского посольства в США в Фейсбуке дипломат сообщил, что школьников собрали из 15 штатов. Кроме детей и подростков, в Москву доставят пожилых россиян, находившихся на реабилитации после операций.

По словам Антонова, рейс формируется непросто: чтобы попасть в Нью-Йорк, большинству эвакуируемых предстоит сделать несколько пересадок. Также посол отметил, что всех российских школьников этим рейсом вывести не удастся, работа будет продолжена. До сих пор точно не установлено, сколько детей и подростков из России находятся сейчас в США.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что американская сторона признала, что в США находятся десятки школьников из России, которых нелегально обучали по программам, не согласованным с Москвой. Дипломаты США попросили содействия в эвакуации детей на родину в связи с эпидемией коронавируса.