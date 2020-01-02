Голландии больше нет: Нидерланды официально отказались от этого названия

Сделано это для изменения имиджа страны.

Амстердам. Нидерланды. Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия» для обозначения страны. По данным Ленты, с 1 января частные компании, посольства, министерства, школы и университеты используют только официальное название.

Так, например, активно будут продвигать название Нидерланды во время Олимпиады в Токио и на «Евровидении-2020».

Эта реформа обошлась стране в 200 тыс. евро. Провели её для изменения имиджа страны. Дело в том, что власти посчитали, что Голландия ассоциируется у иностранных туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей.