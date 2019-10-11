Жители Токио скупают лапшу и воду из-за мощнейшего за последние 60 лет тайфуна

Также спросом пользуются скотч и изолента.

Токио. Япония. На Японию надвигается мощнейший за последние 60 лет тайфун «Хагибис». Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

«Хагибис» сопоставим по силе с тайфуном «Ида», от которого погибли более 1,2 тыс. человек в 1958 году.

Чтобы пережить бедствие, жители Токио активно скупают воду и лапшу быстрого приготовления, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС. Также с полок уходят скотчи и плотная изолента – японцы укрепляют стекла домов на случай падения веток.

Прогнозируется, что «Хагибис» принесет с собой рекордные осадки, а также порывы ветра до 65 м/сек. Сейчас тайфун приближается к японским островам с юго-востока со скоростью 25 км/час. Ожидается, что в Токио он войдет в ночь на 13 октября.