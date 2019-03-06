Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

Она нарушила условия домашнего ареста.

Узбекистан. Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима. Она нарушила правила пребывания под домашним арестом, пишет RT со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

В 2017 году Гульнару Каримову приговорили к 10 годам, однако позже наказание смягчили до 5 лет ограничения свободы по месту жительства в Ташкенте. Тогда ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, участии в преступной группе, «завладении путём вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами» и других преступлениях.

Ей запретили покидать дом и пользоваться интернетом. За нарушение режима Каримовой ужесточили наказание.