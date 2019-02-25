Во Франции уйдет с молотка ручка-ракета и автограф Гагарина

Начальная стоимость лота – 15-20 тыс. евро.

Франция. Принадлежавшую первому в мире космонавту Юрию Гагарину перьевую ручку и написанный им документ уйдут с молотка аукционного дома Cazo во Франции. Об этом пишет портал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Начальной стоимостью лота назвали 15-20 тыс. евро (1-1,4 млн рублей).

Ручка выполнена в форме ракеты, на ее подставке есть надпись «СССР Сентябрь 1959», снизу – красная бархатная бумага и штамп изготовителя.

Документ – это поздравление от Гагарина морякам и речникам.

Также на аукцион выставят 12 фотографий космонавта, датированными мартом 1968 года. Отмечается, что 11 снимков никогда ранее не публиковались. Эксперты назвали начальной стоимостью этого лота – 5-7 тыс. евро (370-518 тыс. рублей).

Онлайн-торги пройдут 3 марта.