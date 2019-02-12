По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

Так победитель сохранил анонимность.

Ямайка. Житель Ямайки выиграл в лотерею 158 млн ямайских долларов (около 76 млн рублей) и пришел за деньгами в маске «Крика». Об этом пишет «Медиаликс» со ссылкой на JamaicaStar.

Таким образом парень решил сохранить анонимность, чтобы минимизировать риск нападения сограждан. Издание пишет, что на Ямайке «тревожно не только срывать куш, но и просто снимать деньги в банкомате».

Победитель признался, что больше всего переживал о безопасности себя и близких, когда узнал неожиданную новость.

Отмечается, что жители Ямайки только 4 раза выигрывали в лотерее и всегда сохраняли анонимность.