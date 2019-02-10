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Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

19:13, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
19:13, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
267
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#медицина\n#здоровье\n#мода\n#Великобритания\n#Лондон
Фото: zimbio.com
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Пластические хирурги разочаровали девушку.

Лондон. Великобритания Британская теледива Салли Эксл решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки. Как пишет Мир24, девушка считает, что это позволит ей стать выше.

«Такие операции делают корейские медики. Только не знаю, в какой именно Корее. В одной из них нет интернета», — цитирует издание слова Эксл.

Пластические хирурги разочаровали девушку: пяточных имплантов не существует и, соответственно, никто не делает таких операций.

Британка Салли Эксл, которая получила известность после съемок в телешоу Big Brother, не раз обращалась к помощи пластических хирургов. Она дважды увеличивала грудь и три раза меняла форму носа. По ее словам, именно это сделало ее знаменитой и заметно увеличило количество подписчиков в соцсетях.

19:13, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
267
0
#медицина\n#здоровье\n#мода\n#Великобритания\n#Лондон

 

 

 


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