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В Германии парламент узаконил третий пол

09:00, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
09:00, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Германия\n#гендер\n#законопроект
Фото: wikipedia.org
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Наряду с женским и мужским появится интерсексуальный.

Германия. Власти Германии узаконили третий пол. Об этом сообщил «Твиттер» 
Федерального министерства внутренних дел страны.

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat on Twitter

Die #Bundesregierung hat beschlossen, dass die Geschlechterangaben "männlich" & "weiblich" im Geburtenregister um "divers" für intersexuelle Personen ergänzt werden. Die notwendige Änderung d. Personenstandsgesetzes geht nun ins parlamentarische Verfahren. https://t.co/VYt3m3877d

Как пишут «Известия», теперь наряду с традиционными женским и мужским, в официальных документах проявится интерсексуальный. Это сделано для людей, которые с рождения имеют признаки обоих полов. 

Законопроект разрабатывался согласно решению конституционного суда страны. 
Leipziger Volkszeitung в 2017 году подсчитали, что в стране живут от 80 до 100 тыс человек, которые не чувствуют принадлежность ни к одному из полов. 

«При рождении ребенка его пол должен быть подтвержден в акушерском реестре. У детей, которые не были отнесены ни к женскому, ни к мужскому полу, рождение также может быть зарегистрировано без указания пола», - сообщается на сайте министерства внутренних дел Германии.

Третий пол официально закреплён в Австралии и Индии.

09:00, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
225
0
#Германия\n#гендер\n#законопроект

 

 

 


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