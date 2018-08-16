В Германии парламент узаконил третий пол

Наряду с женским и мужским появится интерсексуальный.

Германия. Власти Германии узаконили третий пол. Об этом сообщил «Твиттер»

Федерального министерства внутренних дел страны.

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat on Twitter Die #Bundesregierung hat beschlossen, dass die Geschlechterangaben "männlich" & "weiblich" im Geburtenregister um "divers" für intersexuelle Personen ergänzt werden. Die notwendige Änderung d. Personenstandsgesetzes geht nun ins parlamentarische Verfahren. https://t.co/VYt3m3877d

Как пишут «Известия», теперь наряду с традиционными женским и мужским, в официальных документах проявится интерсексуальный. Это сделано для людей, которые с рождения имеют признаки обоих полов.

Законопроект разрабатывался согласно решению конституционного суда страны.

Leipziger Volkszeitung в 2017 году подсчитали, что в стране живут от 80 до 100 тыс человек, которые не чувствуют принадлежность ни к одному из полов.

«При рождении ребенка его пол должен быть подтвержден в акушерском реестре. У детей, которые не были отнесены ни к женскому, ни к мужскому полу, рождение также может быть зарегистрировано без указания пола», - сообщается на сайте министерства внутренних дел Германии.



Третий пол официально закреплён в Австралии и Индии.