Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

Многократный чемпион мира неоднократно заявлял о своей любви к России.

Москва. Американский боец MMA Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации 29 мая.

«Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединённых Штатах Америки», - говорится в документе.

Отмечается, что Джефф Монсон неоднократно заявлял о своей любви к России. Так, о его желании стать россиянином сообщалось еще 4 года назад. Тогда известный спортсмен раскритиковал США и заявил, что страной управляют корпорации.

Напомним, Джефф Монсон является многократным чемпионом мира по грэпплингу и победителем мирового первенства по джиу-джитсу. За свою карьеру он одержал 60 побед, потерпел всего 26 поражений при одной ничьей. Последние шесть боев он провел в России.