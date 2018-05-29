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Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

12:24, 29 мая, 2018
Александра Бобрович
12:24, 29 мая, 2018
Александра Бобрович
119
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#Владимир Путин\n#Россия\n#гражданство\n#знаменитости
Фото: vk.com
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Многократный чемпион мира неоднократно заявлял о своей любви к России.

Москва.  Американский боец MMA Джефф Монсон получил российское гражданство. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации 29 мая.  

«Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединённых Штатах Америки», - говорится в документе.  

Отмечается, что Джефф Монсон неоднократно заявлял о своей любви к России. Так, о его желании стать россиянином сообщалось еще 4 года назад. Тогда известный спортсмен раскритиковал США и заявил, что страной управляют корпорации.  

Напомним, Джефф Монсон является многократным чемпионом мира по грэпплингу и победителем мирового первенства по джиу-джитсу. За свою карьеру он одержал 60 побед, потерпел всего 26 поражений при одной ничьей. Последние шесть боев он провел в России.

12:24, 29 мая, 2018
Александра Бобрович
119
0
#Владимир Путин\n#Россия\n#гражданство\n#знаменитости

 

 

 


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