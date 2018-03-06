СМИ: улететь из Москвы в Каир прямым рейсом пассажиры смогут в середине апреля

Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения.

Каир. Египет. Улететь из Москвы в Каир прямым рейсом пассажиры смогут в середине апреля. Как рассказал Интерфаксу источник в авиационной администрации Египта, летать между двумя странами самолеты начнут с 10 по 15 апреля.

По его словам, Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения и согласуют оставшиеся детали. В частности, летать из Москвы в Каир и обратно будут лайнеры «Аэрофлота» и EgyptAir. Также в каирском аэропорту будут усилены меры безопасности.

Самолеты перед вылетом в Россию будут проверять специалисты российского предприятия «Аэромаш», отвечающего за безопасность московского «Шереметьево». Источник уверяет, пишет агентство, что в ближайшее время они прибудут в каирский аэропорт.

Напомним, ранее в Минтрансе сообщили, что российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению полетов в Египет.