Джонни Депп пришел на премьеру фильма «Убийство в Восточном экспрессе» пьяным

На красную ковровую дорожку актёр ступил в помятом смокинге с развязанной бабочкой.

Лондон. Великобритания. Актёр Джонни Депп явился на премьеру фильма «Убийство в Восточном экспрессе», где он сыграл главную роль, в нетрезвом виде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Премьерный показ новой картины состоялся в Альберт-холле. 54-летний Депп явился пред публикой и журналистами после посещения ночного клуба. Его поддерживал охранник. Речь актёра на сцене была местами не связной.

Новый фильм - экранизация известного детектива Агаты Кристи. Кроме Деппа в ролях задействованы Мишель Пфайфер, Пенелопа Круз и другие.

Ранее стало известно, что Джонни Депп сыграет темного волшебника в сиквеле фильма «Фантастические твари и места их обитания»