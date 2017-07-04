Начались съемки сиквела фильма «Фантастические твари и места, где они обитают»

Главную роль исполнит Эдди Редмэйн.

Лондон. Великобритания. Начались съемки продолжения фильма «Фантастические твари и места, где они обитают». Как пишут Известия.ру, как и в предыдущей кинокартине главную роль Ньюта Скамандера исполнит лауреат премии «Оскар» Эдди Редмэйн.

Помимо оскароносного актера в фильме можно увидеть других именитых артистов: Джонни Депп воплотит на экране образ темного волшебника Геллерта Гриндевальда, а Джуд Лоу — молодого Альбуса Дамблдора.

Отмечается, что действие фильма перенесено из Нью-Йорка в Лондон и Париж. Также создатели обещают, что зрители смогут увидеть много неожиданных отсылок к оригинальной истории о Гарри Поттере, Мальчике-который-выжил.

Напомним, премьера фильма запланирована на ноябрь 2018 года.