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      В Индии туристы смогут оставаться в стране на срок до двух месяцев

      16:55, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:55, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #путешествия\n#отпуск\n#Индия\n#виза
      Фото: pixabay.com
      69
      0

      Раньше этот срок составлял 30 дней.

      Индия. Индия увеличила срок нахождения туристов, приезжающих по электронным визам, в 2 раза. Теперь они смогут находиться в стране в течение не 30, а 60 дней, сообщает «Интерфакс».

      Туристы имеют право дважды въезжать в Индию. Это означает, что во время путешествия они могут посетить соседние страны.

      В настоящее время электронные визы поделены на 3 категории: медицинская, деловая и туристическая. Медицинская электронная виза дает право въезжать в страну трижды в период действия документа.

      При срочных запросах медицинские и деловые визы выдадут в течение 48 часов.

      Индию по электронным визам могут посетить граждане 616 стран через 24 аэропорта и морские порты Мангалуру, Гоа и Кочин.

      После оформления электронной визы получателю приходит письмо, которое разрешает въезд в страну. По прибытии в Индию турист должен предъявить иммиграционной службе разрешение.

      В марте 2017 года Ростуризм предупредил граждан России о появлении сайтов-мошенников, которые маскируются под официальные порталы по оформлению виз в Индию. Они выдают поддельные документы, которые почти невозможно отличить от настоящих по внешнему виду.

      16:55, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #путешествия\n#отпуск\n#Индия\n#виза
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