В Индии туристы смогут оставаться в стране на срок до двух месяцев

Раньше этот срок составлял 30 дней.

Индия. Индия увеличила срок нахождения туристов, приезжающих по электронным визам, в 2 раза. Теперь они смогут находиться в стране в течение не 30, а 60 дней, сообщает «Интерфакс».

Туристы имеют право дважды въезжать в Индию. Это означает, что во время путешествия они могут посетить соседние страны.

В настоящее время электронные визы поделены на 3 категории: медицинская, деловая и туристическая. Медицинская электронная виза дает право въезжать в страну трижды в период действия документа.

При срочных запросах медицинские и деловые визы выдадут в течение 48 часов.

Индию по электронным визам могут посетить граждане 616 стран через 24 аэропорта и морские порты Мангалуру, Гоа и Кочин.

После оформления электронной визы получателю приходит письмо, которое разрешает въезд в страну. По прибытии в Индию турист должен предъявить иммиграционной службе разрешение.

В марте 2017 года Ростуризм предупредил граждан России о появлении сайтов-мошенников, которые маскируются под официальные порталы по оформлению виз в Индию. Они выдают поддельные документы, которые почти невозможно отличить от настоящих по внешнему виду.