Дубайский принц помог вытащить грузовик из песка

Дубай. ОЭА. Сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz помог вытащить грузовик из песка. Несмотря на то, что трос обрывался несколько раз, фуру удалось достать, пишут «Известия».

Все происходящее засняли на камеру. Ролик, разлетевшийся по Сети, за несколько дней набрал более 190 тыс. просмотров.

Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум является наследным принцем Дубая с 2008 года.

HH Sheikh Hamdan Came To The Rescue Of A Truck In Trouble Just Like A Real Life Superhero. The Crown Prince of Dubai, HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum has been videoed helping a bogged truck. The Prince and another car worked to pull the truck out of soft sand where it had gotten stuck.