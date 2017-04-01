СМИ: Брэд Питт исхудал из-за болезни

Голливудский актер напугал поклонников.

США. Известный актер Брэд Питт напугал папарации и поклонников, похудев по меньшей мере на 10 кг. Как пишет 7days, на новых фото голливудская звезда выглядит изможденным.

Сделавший снимки папарацци признался, что не сразу смог узнать Брэда Питта, когда тот приехал студию, принадлежащую его приятелю-скульптору Томасу Хаусиго. Известно, что актер решил заняться «арт-терапией», как средством борьбы с депрессией, начавшейся у него в результате мучительного бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

«Впрочем, судя по тому, как он выглядит, пока не похоже, чтобы этот метод помогал актеру», - отмечает издание.

Между тем, журналистам стало известно, что отношения разводящихся супругов налаживаются. Брэд Питт стал чаще видеться с детьми. Эти слухи заставляют поклонников думать, что худеет их кумир худеет не из-за переживаний, а из-за болезни.