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      Консульство США будет проверять аккаунты в соцсетях перед выдачей виз

      12:45, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      12:45, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
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      0
      #США\n#соцсети\n#виза
      Фото: pixabay.com
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      Госдеп интересуют профили всех подозрительных лиц.

      США. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон дал распоряжение консульствам и посольствам страны проверять профили соцсетей подозрительных лиц перед выдачей лиц. По данным «Лайф», эта мера коснется и людей, которые находились на территориях, где действует террористическая группировка ИГИЛ (запрещенная в России организация).

      Как сообщают СМИ страны, такие действия предпринимаются в связи с желанием президента США Дональда Трампа ужесточить процедуру въезда в страну.

      Сотрудники посольств должны будут давать рекомендации относительно тех, кому стоит уделить повышенное внимание.

      12:45, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      90
      0
      #США\n#соцсети\n#виза
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