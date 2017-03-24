Консульство США будет проверять аккаунты в соцсетях перед выдачей виз

Госдеп интересуют профили всех подозрительных лиц.

США. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон дал распоряжение консульствам и посольствам страны проверять профили соцсетей подозрительных лиц перед выдачей лиц. По данным «Лайф», эта мера коснется и людей, которые находились на территориях, где действует террористическая группировка ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Как сообщают СМИ страны, такие действия предпринимаются в связи с желанием президента США Дональда Трампа ужесточить процедуру въезда в страну.

Сотрудники посольств должны будут давать рекомендации относительно тех, кому стоит уделить повышенное внимание.