На странице политтехнолога из Удмуртии вышел прощальный пост из зоны СВО

Ижевск. Удмуртия. На странице в соцсетях политтехнолога из Удмуртии Сергея Курбатова вышел прощальный пост из зоны специальной военной операции. Сам автор был онлайн три недели назад.

«Если этот пост всё-таки опубликовался из отложенных, значит у меня не было возможности его удалить. А значит, меня просто нет. И моё первое боевое задание, очевидно, стало последним», — пишет Сергей Курбатов.

Он рассказывает в послании, что до этого прошёл «месяц подготовки на износ, пару дней на слаживание в условиях населённого пункта, на которое меня не взяли — разрешили дать отдых травмированной после ДТП ноге».

Штурмовая рота собралась идти на штурм посёлка городского типа. «Судя по карте, там будет много заминированных открыток, воздушные армии комиков, подготовленные укрепы всу-шников... Всё по-настоящему. Но, раз пост опубликован, значит остался я где-то там — в районе Новоукраинска»:

«Интересно, но нет ни страха, ни сожаления. Только чувство вины, что, став добровольцем, заставил тех, кому я дорог, кто меня любит, испытать горечь. Но... не плачьте, смейтесь! Мне станет легче. Надеюсь, я услышу ваш смех и посмеюсь вместе с вами. Где бы я сейчас не находился. Живите. Радуйтесь тому, что имеете, что можете. Мечтайте. Влюбляйтесь. Прощайте. Научитесь прощать. Это освобождает.

Надеюсь, я выполнил свой долг. И если ушёл, то сделал это достойно. Не знаю, как там на счёт последней пули, но гранату для себя я на бз возьму. В плен не сдамся. Лучше гранату под броню.

У всех хочу попросить прощения. Увидимся!».

Отметим, что Сергей Курбатов родился 3 декабря 1974 года в Донецкой области, но уже через год родители переехали в Златоуст Челябинской области. Затем переехал в Бердск Новосибирской области, где окончил школу и ушёл в армию. В 2000 году переехал в Новосибирск, в 2012 — в Ижевск.

Сергей Курбатов участвовал в выборных кампаниях 2015, 2016, 2017, 2020, 2022 годов в качестве медийного менеджера, политтехнолога, эксперта по политическому SMM. Являлся автором, продюсером и сценаристом документального фильма «Галина Кулакова» (16+), 2017. Автором, продюсером и сценаристом короткометражного фильма «Роль» (16+), 2019. Был депутатом Совета депутатов Балезинского района в 2016-2018 годах. Советником главы Ижевска в 2018 году. Депутатом Городской думы Глазова в 2018-2020 годах. Увлекался мотопутешествиями.