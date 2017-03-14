Они предстанут перед судом 19 апреля, им грозит до 14 лет лишения свободы.

Ницца. Французская пара, проживающая в Каннах и воспитывающая двоих детей, выдала себя за жертв терактов в Ницце и Париже, чтобы получить компенсацию. Об этом пишет Lenta.ru.

В декабре 2016 года 36-летний мужчина и 29-летняя женщина уже был приговорен к 6 годам лишения свободы, а женщина к 3 годам с отсрочкой исполнения наказания за то, что, назвавшись пострадавшими в парижском теракте, они получили 60 тыс. евро из фонда помощи. Деньги они потратили на покупку автомобилей, которые затем перепродали.

Французские власти выяснили, что в момент взрыва бомбы рядом со стадионом «Стад де Франс» пара находилась в своем доме на Лазурном берегу. Как отмечает издание, впоследствии подозреваемых заставили вернуть государству потраченные деньги.

Пара предстанет пред судом 19 апреля. В случае, если им вновь будет вынесен обвинительный приговор, французам грозит до 14 лет лишения свободы.

Напомним, что 14 июля 2016 года после салюта в честь Дня взятия Бастилии в Ницце грузовик врезался в толпу людей. Там погибли 86 человек и 308 человек получили ранения.

13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия террористических атак. В результате терактов в кафе, ресторанах, у стадиона «Стад де Франс» и в концертном зале «Батаклан» погибли 130 человек, более 350 получили ранения.