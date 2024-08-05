Главком армии Бангладеш пообещал сформировать временное правительство страны

Дакка. Бангладеш. Власть в Бангладеш перейдет к временному правительству. Об этом объявил командующий вооруженными силами страны генерал Вакер-Уз-Заман, передает «Рен ТВ».

С этой целью генерал планирует встретится с президентом Шахабуддином Чуппу. Ранее он обсудил вопрос о временном кабмине с лидерами политических партий.

5 августа стало известно об отставке и бегстве из страны премьер-министра Шейх Хасины. Это произошло на фоне охвативших страну протестов, в которых погибло, по некоторым данным, порядка 300 человек.

Беспорядки начались в стране в июле и с новой силой вспыхнули 4 августа. Причиной волнений стали квоты на трудоустройство для родственников ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Им полагается 30% вакансий в государственных учреждениях. Протестовать против этой практики начали студенты. 32 млн жителей Бангладеш не имеют работы либо профессионального образования, безработица среди молодежи достигает 40%. Учащиеся вузов требуют отменить квоты ради восстановления социальной справедливости. Под этими лозунгами протестующие устроили поджог здания правительственного телеканала. 21 июля Верховный суд страны отменил большую часть квот, вызвавших недовольство, но протесты не прекратились.

Пытаясь справиться с митингующими, власти ввели комендантский час, 3 дня объявили выходными. Повсеместно отключен интернет, остановилось движение поездов.