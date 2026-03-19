Ижевск. Удмуртия. Любовь Салихова стала исполняющей обязанности руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее руководителем филиала фонда был Максим Шумихин, а 17 марта депутаты Госсовета Удмуртии единогласно выбрали его на пост уполномоченного по правам человека в республике.

Теперь исполнять обязанности руководителя фонда «Защитники Отечества» в республике будет Любовь Салихова. Ранее она была первым заместителем руководителя филиала фонда.