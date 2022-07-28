Главы 7 немецких городов призвали открыть «Северный поток-2»

Берлин. Германия. Руководители 7 муниципалитетов немецкого острова Рюген в Балтийском море отправили письмо в правительство Германии. В нем они просят разрешить эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2», сообщает RT со ссылкой на агентство DPA.

«Мы считаем, что начатый федеральным правительством путь по отказу от российских энергоносителей является неверным», — говорится в документе.

Авторы послания напомнили, что «Северный поток-2» может хотя бы частично возместить недостаток газа, возникший из-за остановки на ремонт турбин построенного ранее «Северного потока». Также бургомистры Рюгена указали на необходимость соблюдения энергобезопасности Германии в долгосрочной перспективе.

Как уже сообщалось, в связи с ремонтом еще одной турбины Siemens на «Северном потоке» с 27 июля через этот трубопровод будут прокачивать лишь 20% газа от проектной мощности. На фоне этой новости цены на газ на европейских биржах превысили 2 тыс. долларов за 1 тысячу кубометров.

Ранее поставки российского газа в Европу упали из-за задержек с ремонтом другой такой же турбины в Канаде. Под предлогом санкций ее долгое время не хотели вернуть в Россию. В итоге Германия добилась разрешения на возврат отремонтированного изделия заказчику.

Добавим, построенный в 2021 году газопровод «Северный поток-2» в связи с фактическим отказом от его эксплуатации со стороны властей Германии и Евросоюза остается невостребованным. Недавно стало известно, что зарезервированные под него запасы месторождений «Газпром» уже перенаправил на газификацию близлежащих российских территорий.