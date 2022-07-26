Стоимость газа на биржах Европы подскочила до 2 тысяч долларов

Лондон. Великобритания. Впервые с марта 2022 года цена на газ в Европе превысила 2 тыс. долларов США за 1 тыс. кубометров. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По данным издания, 26 июля стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала 2010 долларов за 1 тыс. кубометров. С начала торгов биржевая цена выросла на 7%.

Удорожание происходит на фоне остановки для ремонта еще одной турбины Siemens на «Северном потоке». В результате с 27 июля через этот газопровод будут прокачивать лишь 20% от проектной мощности.

Напомним, ранее поставки российского газа в Европу упали из-за задержек с ремонтом другой такой же турбины в Канаде. Под предлогом санкций ее долгое время не хотели возвращать в Россию. В итоге Германия добилась возврата отремонтированного изделия заказчику.

Кстати, на фоне сокращения поставок газа Евросоюз предложил входящим в него странам снизить потребление голубого топлива на 15%. Против этой идеи уже высказались власти Испании, Бельгии, Португалии, Греции и Венгрии.