Саакашвили признался в тайных переговорах с Лукашенко в Лондоне

Тбилиси. Грузия. О переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на «МК».

Во время заседания суда в Тбилиси политик признался в 4 тайных встречах с руководителем Белоруссии. По словам Саакашвили, они проходили в Лондоне. Темой был вопрос о признании Минском независимости Абхазии и Южной Осетии.

То, что дипломатического признания Белоруссией отделившихся от Грузии республик до сих пор не произошло, Саакашвили назвал своей заслугой.

«Это была тайная дипломатия», — заявил политик.

Обвинения против себя Саакашвили назвал необоснованными. Напомним, после 8 лет, проведенных в основном на Украине, политик вернулся в Грузию 29 сентября 2021 года, а 1 октября был арестован. Ранее он был заочно осужден на родине по ряду уголовных дел, в том числе об убийстве предпринимателя. Вдобавок его обвинили в незаконном пересечении границы. В знак протеста Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.