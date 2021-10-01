Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину

Однако МВД страны не располагает информацией о его приезде.

Тбилиси. Грузия. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении в страну спустя несколько лет. Об этом пишут «Известия».

МВД закавказской республики, в свою очередь, заявило, что не располагает информацией о прибытии бывшего лидера страны. На своей странице в соцсети Facebook Саакашвили выложил несколько видео, в которых говорит, что уже находится в Батуми и призывает всех пойти на выборы. Он рассказал, что «рискнул всем ради нового будущего Грузии».

Ранее Саакашвили заявлял, что вернётся в Грузию к выборам в местные органы власти, которые пройдут 2 октября. Он говорил о намерении защитить интересы граждан и поучаствовать «в спасении Грузии».

Тогда премьер страны Ираклий Гарибашвили напомнил, что Саакашвили по прибытии в страну будет арестован, поскольку годами ранее его осудили заочно. Также он отметил, что любая провокация будет пресечена.

Михаил Саакашвили управлял Грузией с 2004 по 2013 годы. После выборов он уехал из страны и не возвращался. С 2015 года он находится на госслужбе в Украине.