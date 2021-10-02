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Власти Грузии: Михаил Саакашвили готовил госпереворот в стране

10:33, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
Власти Грузии: Михаил Саакашвили готовил госпереворот в стране
10:33, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
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#Грузия\n#Михаил Саакашвили\n#политика\n#власть
Фото: unsplash.com
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Бывшего президента уже поместили в тюрьму города Рустави.

Тбилиси. Грузия. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Об этом пишут «Известия»

Бывший грузинский лидер накануне вернулся в страну спустя 8 лет отсутствия. В МВД Грузии заявляли, что Саакашвили не пересекал границу страны, однако позднее его задержали в Тбилиси, в своей квартире. 

По версии главы правящей партии Ираклия Кобахидзе, бывший грузинский президент готовил госпереворот и пытался спровоцировать беспорядки. Он также заявил, что правоохранительные органы сделали всё, чтобы предотвратить новые преступления со стороны Саакашвили. 

Бывшего президента уже поместили в тюрьму города Рустави. Против него возбудили новое уголовное дело — о незаконном пересечении государственной границы. Своей вины он не признаёт и объявил голодовку. Адвокат Михаила Саакашвили считает, что освободить его подопечного возможно только помилованием со стороны действующего президента или экстрадицией в Украину, где он жил и работал последние годы. Её президент Владимир Зеленский уже потребовал от официальных властей Грузии объяснений из-за задержания Саакашвили.

10:33, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
821
0
#Грузия\n#Михаил Саакашвили\n#политика\n#власть
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