Советник Байдена по науке подал в отставку после жалоб подчиненных

Вашингтон. США. Скандал вынудил советника президента США Джо Байдена по науке Эрика Лэндера отказаться от занимаемой должности. Сотрудники пожаловались на издевательства со стороны шефа, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Politico.

О громкой отставке сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, администрация президента США благодарна Лэндеру за его работу «над пандемией, раком, изменением климата и другими ключевыми приоритетами». Однако удерживать на работе его не стали.

Заявления подчиненных Лэндера проверяли 2 месяца. Информация о наличии в его офисе «токсичной рабочей среды» подтвердилась.

Бывший советник в итоге согласился, что «причинил боль бывшим и нынешним коллегам тем, как я с ними разговаривал», и принес извинения.