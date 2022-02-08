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Советник Байдена по науке подал в отставку после жалоб подчиненных

11:13, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Советник Байдена по науке подал в отставку после жалоб подчиненных
11:13, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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0
#США\n#политика\n#власть\n#кадры\n#скандал\n#отставка
Фото: pixabay.com
254
0

Расследование по поводу необоснованных придирок и разносов длилось 2 месяца.

Вашингтон. США. Скандал вынудил советника президента США Джо Байдена по науке Эрика Лэндера отказаться от занимаемой должности. Сотрудники пожаловались на издевательства со стороны шефа, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Politico.

О громкой отставке сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, администрация президента США благодарна Лэндеру за его работу «над пандемией, раком, изменением климата и другими ключевыми приоритетами». Однако удерживать на работе его не стали.

Заявления подчиненных Лэндера проверяли 2 месяца. Информация о наличии в его офисе «токсичной рабочей среды» подтвердилась.

Бывший советник в итоге согласился, что «причинил боль бывшим и нынешним коллегам тем, как я с ними разговаривал», и принес извинения.

11:13, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
254
0
#США\n#политика\n#власть\n#кадры\n#скандал\n#отставка