Парламент Черногории выразил недоверие правительству

Инициативу об отставке поддержали 43 депутата из 54 голосовавших.
Подгорица. Черногория. Скупщина — парламент Черногории, выразила недоверие правительству страны. Об этом пишет телеканал «360».
В голосовании по выражению недоверия правительства участвовали 54 депутата из 81. Каждый из присутствующих мог открыто высказаться, почему он за или против. 43 парламентария проголосовали за отставку правительства, а 11 человек это решение не поддержали.
Поскольку победило мнение большинства, то в силу Конституции Черногории назначаются досрочные выборы в парламент. Скорее всего, их проведут в мае, а до того времени действующий состав продолжит свою работу.