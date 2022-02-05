Парламент Черногории выразил недоверие правительству

Подгорица. Черногория. Скупщина — парламент Черногории, выразила недоверие правительству страны. Об этом пишет телеканал «360».

В голосовании по выражению недоверия правительства участвовали 54 депутата из 81. Каждый из присутствующих мог открыто высказаться, почему он за или против. 43 парламентария проголосовали за отставку правительства, а 11 человек это решение не поддержали.

Поскольку победило мнение большинства, то в силу Конституции Черногории назначаются досрочные выборы в парламент. Скорее всего, их проведут в мае, а до того времени действующий состав продолжит свою работу.