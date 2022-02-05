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Парламент Черногории выразил недоверие правительству

17:04, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Парламент Черногории выразил недоверие правительству
17:04, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
115
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#Черногория\n#выборы\n#власть
Фото: unsplash.com
115
0

Инициативу об отставке поддержали 43 депутата из 54 голосовавших.

Подгорица. Черногория. Скупщина — парламент Черногории, выразила недоверие правительству страны. Об этом пишет телеканал «360»

В голосовании по выражению недоверия правительства участвовали 54 депутата из 81. Каждый из присутствующих мог открыто высказаться, почему он за или против. 43 парламентария проголосовали за отставку правительства, а 11 человек это решение не поддержали. 

Поскольку победило мнение большинства, то в силу Конституции Черногории назначаются досрочные выборы в парламент. Скорее всего, их проведут в мае, а до того времени действующий состав продолжит свою работу. 

17:04, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
115
0
#Черногория\n#выборы\n#власть