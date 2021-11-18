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США предложили азиатским странам вывести на рынок нефть из стратегических запасов

11:34, 18 ноября, 2021
Евгений Кандаков
США предложили азиатским странам вывести на рынок нефть из стратегических запасов
11:34, 18 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#США\n#Джо Байден\n#Китай\n#Япония\n#Южная Корея\n#Индия\n#экономика\n#энергетика\n#цены\n#резервы\n#нефть
Фото: pixabay.com
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По данным СМИ, об этом Байден и его представители говорили с лидерами Японии, Китая, Индии и Южной Кореи.

Вашингтон. США. Власти США пытаются убедить крупные страны Азии «распечатать» стратегические запасы нефти. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Как рассказали агентству осведомленные источники, президент Джо Байден и его помощники обращались с соответствующими просьбами к лидерам Японии, Южной Кореи и Индии, а также ряда других государств.

Цель этих действий — добиться снижения мировых цен на энергоносители.

Известно, что Байден недавно обращался с подобной просьбой к председателю КНР Си Цзиньпину.

В то же время в Белом доме информацию об обращениях к лидерам других стран по вопросу вывода на рынок госзапасов нефти не подтвердили. Там пояснили, что никаких решений по этому вопросу пока не принято.

Добавим, Минэнерго США недавно обнародовало планы использования собственных стратегических резервов черного золота для стабилизации цен.

11:34, 18 ноября, 2021
Евгений Кандаков
94
0
#США\n#Джо Байден\n#Китай\n#Япония\n#Южная Корея\n#Индия\n#экономика\n#энергетика\n#цены\n#резервы\n#нефть
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