США предложили азиатским странам вывести на рынок нефть из стратегических запасов

По данным СМИ, об этом Байден и его представители говорили с лидерами Японии, Китая, Индии и Южной Кореи.



Вашингтон. США. Власти США пытаются убедить крупные страны Азии «распечатать» стратегические запасы нефти. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Как рассказали агентству осведомленные источники, президент Джо Байден и его помощники обращались с соответствующими просьбами к лидерам Японии, Южной Кореи и Индии, а также ряда других государств.

Цель этих действий — добиться снижения мировых цен на энергоносители.

Известно, что Байден недавно обращался с подобной просьбой к председателю КНР Си Цзиньпину.

В то же время в Белом доме информацию об обращениях к лидерам других стран по вопросу вывода на рынок госзапасов нефти не подтвердили. Там пояснили, что никаких решений по этому вопросу пока не принято.

Добавим, Минэнерго США недавно обнародовало планы использования собственных стратегических резервов черного золота для стабилизации цен.