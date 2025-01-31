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Трудовая инспекция в Удмуртии выясняет причины гибели бурильщика на нефтяном месторождении

10:20, 31 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Трудовая инспекция в Удмуртии выясняет причины гибели бурильщика на нефтяном месторождении
10:20, 31 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
575
0
#Удмуртия\n#нефть\n#охрана труда\n#гибель людей
Источник фото: unsplash.com (Zbynek Burival)
575
0

60-летний мужчина упал с высоты трёх метров.

Ижевск. Удмуртия. Государственная инспекция труда в Удмуртии выясняет обстоятельства гибели сотрудника на нефтяном месторождении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 25 января 2025 года. У 60-летнего бурильщика ООО «Славутич», спускавшегося по вертикальной лестнице, внезапно ухудшилось самочувствие, и он упал с высоты трёх метров. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника.

Гострудинспекцией в УР начато расследование данного несчастного случая на производстве, в ходе которого будут установлены все причины и обстоятельства происшедшего и лица, допустившие нарушения требований охраны труда.

Отмечается, что за месяц это уже третий несчастный случай на нефтяных месторождениях.

10:20, 31 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
575
0
#Удмуртия\n#нефть\n#охрана труда\n#гибель людей