Ижевск. Удмуртия. Государственная инспекция труда в Удмуртии выясняет обстоятельства гибели сотрудника на нефтяном месторождении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 25 января 2025 года. У 60-летнего бурильщика ООО «Славутич», спускавшегося по вертикальной лестнице, внезапно ухудшилось самочувствие, и он упал с высоты трёх метров. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника.

Гострудинспекцией в УР начато расследование данного несчастного случая на производстве, в ходе которого будут установлены все причины и обстоятельства происшедшего и лица, допустившие нарушения требований охраны труда.

Отмечается, что за месяц это уже третий несчастный случай на нефтяных месторождениях.