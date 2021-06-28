Премьер-министр Швеции решил покинуть пост

О своем решении подать в отставку Стефан Лёвен объявил после вынесения ему вотума недоверия парламентом.



Стокгольм. Швеция. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал в отставку. Соответствующее заявление он направил президенту страны 28 июня, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал STV.

В случае принятия отставки премьера, действующий кабинет министров продолжит управлять страной в качестве переходного.

Ранее, 21 июня парламент Швеции вынес вотум недоверия Лёвену. За документ проголосовал 181 депутат из 349.

Причиной послужила непопулярная инициатива правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Провести голосование по вопросу о доверии премьер-министру потребовала 17 июня партия «Шведские демократы». Ее поддержали представители «Левой партии». При голосовании вотум недоверия поддержали также Христианско-демократическая и Умеренная коалиционная партии.

Добавим, Стефан Лёвен стал премьер-министром Швеции в январе 2019 года.