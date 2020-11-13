Песков: заключению мира между Ереваном и Баку предшествовала круглосуточная работа президента России

Пресс-секретарь главы государства дал эксклюзивное интервью телеканалу RT.



Москва. Ключевой назвал роль России в перемирии между Арменией и Азербайджаном пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. О деталях заключения соглашения он рассказал в эксклюзивном интервью RT, полная версия которого размещена на YouTube-канале телекомпании.

По словам Пескова, предварительная работа по примирению сторон велась долгое время.

«Путин сидел на телефонах. Это были разговоры и с Алиевым, и с Пашиняном. Это длилось не один день», - пояснил представитель Кремля журналисту канала.

Также Песков высоко оценил политическую мудрость лидеров Армении и Азербайджана, подписавших договор о прекращении огня и остановивших кровопролитие.

Говоря о ситуации со сбитым азербайджанскими военными 9 ноября вертолета, в результате чего погибли два российских пилота, пресс-секретарь Путина отметил быстроту принятия решений со стороны Ильхама Алиева.

«Моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных, позволила принять эти извинения», - подчеркнул Песков.

Напомним, 9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали договор о прекращении огня сторонами конфликта в Нагорном Карабахе и вводе на спорные территории российских миротворцев. Туда уже прибыли военнослужащие 15-й миротворческой бригады. Общая численность российских военнослужащих в регионе составит около 2 тыс. человек.

Боевые действия между армиями непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана, которым оказывали военную поддержку Армения и Турция, начались в конце сентября. Перевес был на стороне Баку. По итогам мирного соглашения Азербаджан вернул основную часть территорий, потерянных во время предыдущей острой фазы карабахского конфликта в конце 1980 - начале 1990 годов.