Меркель и Путин провели переговоры о положении в Белоруссии

Телефонные переговоры прошли по инициативе немецкой стороны.



Москва. Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Темой телефонного разговора 18 августа стала ситуация в Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

В частности, Ангела Меркель заявила, что белорусским властям следует прекратить применять силу против протестующих и немедленно отпустить на свободу всех задержанных на демонстрациях. Кроме того, Александру Лукашенко необходимо начать диалог с оппозицией, считает канцлер Германии.

По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин в ответ акцентировал неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии извне, поскольку это ведет к дальнейшему усугублению политического кризиса в республике. Также российский лидер выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки.

Напомним, в Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые акции протеста. Манифестанты требуют ухода Александра Лукашенко, за которого по данным ЦИК республики проголосовали 80,1% избирателей. Из конкурентов самый большой результат принадлежит Светлане Тихановской, набравшей 10,12% голосов.

При подавлении беспорядков силовики задержали около 7 тыс. человек, большинство уже отпущено. Погибли двое протестующих, один на акции, другой - после задержания.

Забастовки с политическими лозунгами начались на предприятиях и в госучреждениях. 17 августа Александр Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ и заявил, что откажется от президентства только в случае собственной смерти. Также он добавил, что это приведет и к гибели страны.