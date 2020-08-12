В случае победы на выборах Джо Байден назначит вице-президентом США Камалу Харрис

Сейчас она занимает пост сенатора от Калифорнии.



Вашингтон. США. Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден определился, кого бы он назначил вице-президентом. Вторым лицом в государстве 77-летний политик хотел бы видеть сенатора Камалу Харрис, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские телеканалы.

В августе состоится съезд Демократической партии, на котором, как ожидается, будут утверждены обе кандидатуры. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут, напомним, 3 ноября текущего года.

Камала Харрис - сенатор от штата Калифорния, ей 55 лет. Известно, что отец ее родом с Ямайки, мать переселилась в Америку из Индии. Сама она как политик придерживается левых взглядов.

Учитывая солидный возраст Джо Байдена, у Камалы Харрис есть реальный шанс стать первой женщиной - президентом США. По американским законам, в случае смерти главы государства, его пост до следующих выборов достается вице-президенту.

Добавим, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был удивлен кадровым решением Джо Байдена. На пресс-конференции в Белом доме он напомнил, что Харрис на праймериз демократов активно критиковала своего нынешнего патрона и в итоге не добилась успеха на внутрипартийных выборах.