Рауль Хаджимба сложил полномочия президента Абхазии

Ранее Верховный суд республики отменил результаты выборов, на которых он одержал победу.



Сухум. Абхазия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. По данным «Интерфакса», решение об этом глава республики принял вечером 12 января.

«Да, я ушел», - приводит агентство слова Хаджимбы. На вопрос, будет ли он участвовать во внеочередных выборах президента Абхазии, бывший лидер ответил уклончиво: «Жизнь покажет».

Как ожидается, временным руководителем республики до проведения выборов президента станет премьер-министр Валерий Бганба.

Как уже сообщалось, перед этим ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. Ранее Хаджимба заявлял, что не уйдет в отставку, несмотря на протесты оппозиции, активисты которой на минувшей неделе штурмовали здание администрации президента Абхазии. По мнению манифестантов, выборы президента Абхазии в сентябре 2019 года, на которых с минимальным отрывом от другого кандидата победил Рауль Хаджимба, проводились с нарушениями.