Президент Абхазии отказался сложить полномочия по требованию парламента

Рауль Хаджимба призвал оппозицию к переговорам.



Сухум. Абхазия. Глава Абхазии Рауль Хаджимба не намерен уходить в отставку. Ранее об этом его попросили депутаты парламента республики, передает «Интерфакс».

Данное постановление поддержали 19 народных избранников, против высказались 4, воздержался 1. Однако вместо отставки Рауль Хаджимба призвал оппозицию сесть за стол переговоров. Также он попросил жителей республики не поддаваться на провокации и пообещал при необходимости ввести режим чрезвычайного положения. В администрации президента Абхазии беспорядки в Сухуме назвали попыткой государственного переворота.

Напомним, 9 января Верховный суд Абхазии приступил к рассмотрению жалобы кандидата в президенты страны Алхаса Квицинии. По мнению политика, на прошедших в сентябре 2019 года президентских выборах победу одержал он, а не Рауль Хаджимба.

В тот же день в Сухуме началась акция протеста сторонников Квицинии. Оппозиционеры снесли с петель ворота здания администрации президента Абхазии и частично проникли внутрь. Охрана вытеснила большую часть митингующих наружу. Тогда более тысячи манифестантов блокировали учреждение.

Между тем министр обороны Абхазии Мираб Кишмария заявил, что не направит войска против народа и призвал власть и оппозицию решать спорные вопросы мирным путем.