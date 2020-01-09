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Митингующие вынесли двери здания администрации президента Абхазии

15:21, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
Митингующие вынесли двери здания администрации президента Абхазии
15:21, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
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#выборы\n#ЦИК\n#акция\n#Абхазия\n#оппозиция\n#митинг\n#Кавказ
Фото: pixabay.com
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Участники акции требуют аннулировать итоги выборов главы республики, в которых победил Рауль Хаджимба.

Сухум. Абхазия. Участники акции оппозиции проникли в здание администрации президента Абхазии. Как сообщает Sputnik, манифестанты сорвали с петель и унесли двери парадного входа.

Часть митингующих прошла внутрь, остальных охранникам удалось остановить. Всего в акции участвуют порядка тысячи человек. Местами противостояние переходит в стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Участники акции требуют признать незаконными прошедшие в сентябре выборы президента Абхазии, в которых победил действующий глава республики Рауль Хаджимба. Его оппонент Алхас Квициниа набрал, по данным ЦИК, примерно на 1% меньше голосов.

Добавим, в четверг, 9 января, в Верховном суде Абхазии началось рассмотрение иска Алхаса Квицинии, который требует аннулировать итоги выборов.

 

15:21, 09 января, 2020
Евгений Кандаков
174
0
#выборы\n#ЦИК\n#акция\n#Абхазия\n#оппозиция\n#митинг\n#Кавказ

 

 

 


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