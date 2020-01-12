ЦИК Абхазии назначила дату новых президентских выборов

Выборы президента страны пройдут 22 марта.

Сухум. Абхазия. Новые выборы президента Абхазии пройдут 21 марта. По данным Газеты.ру, такое решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) государства. О дате новых выборов сообщил лидер оппозиции страны Аслан Бжания. Позже RT со ссылкой на председателя ЦИК страны Тамаза Гогия уточнило, что выборы состоятся 22 марта.

Напомним, что Верховный суд Абхазии отменил решение об итогах сентябрьских выборов, когда победу за пост президента одержал Рауль Хаджимба. До этого протестующие с требованием отставки президента ворвались в администрацию главы Абхазии. Однако руководитель страны отказался.