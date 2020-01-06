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«Второй Вьетнам» пообещали американцам в Иране

19:39, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
«Второй Вьетнам» пообещали американцам в Иране
19:39, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
125
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#США\n#международные отношения\n#Иран\n#военные
Фото: pixabay.com
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Американцам выдвинули ультиматум по выводу войск из региона.

Тегеран. Иран. США столкнутся «со вторым Вьетнамом», если не прекратят военное присутствие в регионе Ближнего и Среднего Востока. Как сообщила «Российская газета», с таким предупреждением выступил советник духовного лидера Ирана по внешней политике Али Акбар Велаяти.

«Американцы сделали глупую ошибку, убив мученика генерала Касема Сулеймани. Теперь им следует уйти из региона. В противном случае Иран будет действовать таким образом, что США сильно пожалеют и если не покинут регион, то он превратится для них во второй Вьетнам», — приводит слова советника агентство Fars.

При этом Велаяти подчеркнул выдающуюся роль генерала Сулеймани в борьбе с международным терроризмом в Сирии и Ираке и деятельное участие убитого США главы спецподразделения «Кудс» КСИР в налаживании более тесного взаимодействия между Ираном и Россией в регионе.

Напомним, что накануне парламент Ирака в ответ на операцию Пентагона по убийству в аэропорту Багдада генерала Сулеймани и его сопровождающих проголосовал за вывод всех иностранных войск с территории страны. Кроме того, депутаты выступили за отмену соглашения о безопасности с США и прекращение деятельности антитеррористической коалиции под руководством Вашингтона в Ираке. В ответ американский президент Дональд Трамп заявил, что если вывод войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то США введут против Багдада «такие санкции, которых они никогда прежде не видели».

В свою очередь Палата представителей США на текущей неделе проголосует за ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа по Ирану.

19:39, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
125
0
#США\n#международные отношения\n#Иран\n#военные

 

 

 


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