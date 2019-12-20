Трамп потребовал от сенаторов немедленного начала своего импичмента

Также президент США заявил, что демократы не смогли перетянуть на свою сторону ни одного республиканца в верхней палате Конгресса.

Вашингтон. США. Дональд Трамп настаивает на незамедлительном начале процесса в сенате по снятию с него полномочий президента. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает РБК.

По мнению американского лидера, демократы пытаются диктовать сенату, как вести судебный процесс. Это может стать продолжением того, что произошло в палате представителей, когда обвиняемому не было предоставлено ни адвоката, ни свидетелей защиты, указал президент США.

«На самом деле, у них нет никаких доказательств, они никогда не появятся. Они хотят отстраниться. Я требую немедленного суда!» - заявил Трамп.

Глава государства пояснил, что демократы не хотят идти на процесс, поскольку у них нет шансов на победу, а дело против него является мистификацией. Также Трамп заявил, что демократам не удалось перетянуть на свою сторону ни одного из республиканцев.

Напомним, 19 декабря палата представителей проголосовала за снятие президента с должности в связи с превышением им полномочий и воспрепятствованием конгрессу. За импичмент Трампа проголосовали 230 конгрессменов, против - 197. Сам американский лидер назвал это мероприятие «самоубийством Демократической партии».

Теперь процесс об импичменте Трампа должен пройти в сенате, который вынесет окончательное решение. При этом Республиканской партии, от которой выдвигался нынешний президент, принадлежит большинство в верхней палате Конгресса США.