Самый безопасный город Удмуртии, массовая эвакуация детсадов в Хабаровском крае, и голосование за импичмент Дональда Трампа: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Начинаем утро с кофе и традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали



Ижевск – безопасный

МЧС Удмуртии признало Ижевск самым безопасным городом республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Начальник ГУ МЧС по республике Пётр Фомин вручил главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву диплом первой степени за лучшее обеспечение безопасности населения. В конкурсе оценивалась готовность властей к чрезвычайным ситуациям и работа аварийно-диспетчерской службы.



Напомним, что ранее, по данным исследования Domofond, столица Удмуртии вошла в сотню самых безопасных городов России.

Эвакуация детсадов

В Хабаровском крае из-за сообщений о минировании эвакуировали более 40 детских садов. Об этом сообщает Российская газета.

Первые сообщения поступили 12 декабря. В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов, ещё девять учреждений получили тревожные звонки в Комсомольске-на-амуре. Детей развозят по ближайшим школам, административным зданиям и передают родителям.

Эвакуация проходила в суровых погодных условиях. Столбик термометра показывал – 30 градусов. Сообщается, что один детский сад уже проверили саперы, и он возобновил работу.

Импичмент Трампа

Палата представителей США в четверг проголосовали за импичмент Дональда Трампа по двум обвинениям – «препятствие работе конгресса» и «злоупотребление властью». Об этом сообщают «Известия».

Обвинительное заключение переходит в Сенат, который контролируют республиканцы, в чьей партии и состоит нынешний президент США. Там процедура голосования превратится в суд, где палата представителей выступит стороной обвинения. Для отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов.

Президент США уже назвал действия демократов по продавливанию процедуры импичмента «политическим самоубийством».