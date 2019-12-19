Генеральная ассамблея ООН потребовала от США прекратить «визовую войну» с российскими дипломатами

Соединенные Штаты стали регулярно отказывать нашим представителям во въезде в страну.

Нью-Йорк. США. Резолюцию, призывающую США своевременно выдавать визы иностранным дипломатам, в том числе российским, приняла Генассамблея ООН. Ранее Соединенные Штаты несколько раз не пускали наших представителей на мероприятия всемирной организации, проходящие в Нью-Йорке, сообщает ИА REGNUM.

Резолюция была принята консенсусом, без процедуры голосования. В документе говорится о предельной озабоченности в связи с невыдачей американских виз дипломатам, работающим в ООН.

«Генассамблея рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов», - говорится в резолюции.

Напомним, 5 декабря президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с визовыми проблемами, возникшими у российской делегации в ООН.