Беглого президента Боливии решили арестовать за неуважение конституции страны

Ордер на арест выдадут в ближайшие несколько дней.

Боливия. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес пообещала выдать в ближайшие дни ордер на арест беглого экс-главы страны Эво Моралеса. Об этом сообщает Lenta.ru

Моралеса арестуют за неуважение конституции Боливии и её изменение. Ходатайства в суды уже поданы. Аньес считает, что действия Моралеса нужно расценивать как «подстрекательство к мятежу и терроризму».

Напомним, что Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября под давлением протестов. Затем он скрылся в Мексике вместе с другими руководителями страны и назвал случившееся госпереворотом. Помимо этого он заявил, что готов вернуться в страну.