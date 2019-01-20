На Украине назвали условие для начала войны с Россией

Оно касается газопровода «Северный поток - 2».

Киев. Украина. Киевские власти начнут «обсуждать вероятность войны» с Россией при условии, если газопровод «Северный поток -2» не будет реализован. Об этом в эфире «112 Украина» заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, пишет RT.

«Они же не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путём, не через Украину, они забудут об Украине», — сказал он.

Кроме того, эксперт Киева назвал потерю транзита газа «стратегическим риском» для Москвы. В случае, если это произойдет, у России будет только «один шаг – война».

«Северный поток-2» - газопровод из России в Германию, проходящий через Балтийское море.