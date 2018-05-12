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Берлускони добился отмены приговора, запрещавшего ему участвовать в политике

12:55, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
12:55, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#политика\n#скандалы\n#выборы\n#Италия\n#приговор\n#Берлускони\n#суд
Фото: wikimedia.org
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Бывшего премьер-министра Италии реабилитировал Миланский надзорный суд.  

Милан. Италия. Экс-премьер правительства Италии Сильвио Берлускони реабилитирован по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Решение об этом принял Надзорный суд Милана, сообщает RT со ссылкой на Corriere della Sera.

Согласно отмененному приговору 2013 года, 81-летний политик не мог в течение 6 лет баллотироваться на выборах, и в течение 2 лет - занимать государственные должности. Теперь запрет снят. 

4 марта в Италии прошли парламентские выборы, в ходе которых ни одна из партий не получила количество мандатов, достаточное для продвижения своей политики. Переговоры о создании нового правительства ведут сейчас «Движение пяти звёзд» и «Лига». 

12:55, 12 мая, 2018
Евгений Кандаков
335
0
#политика\n#скандалы\n#выборы\n#Италия\n#приговор\n#Берлускони\n#суд

 

 

 


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