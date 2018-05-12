Берлускони добился отмены приговора, запрещавшего ему участвовать в политике

Бывшего премьер-министра Италии реабилитировал Миланский надзорный суд.

Милан. Италия. Экс-премьер правительства Италии Сильвио Берлускони реабилитирован по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Решение об этом принял Надзорный суд Милана, сообщает RT со ссылкой на Corriere della Sera.

Согласно отмененному приговору 2013 года, 81-летний политик не мог в течение 6 лет баллотироваться на выборах, и в течение 2 лет - занимать государственные должности. Теперь запрет снят.

4 марта в Италии прошли парламентские выборы, в ходе которых ни одна из партий не получила количество мандатов, достаточное для продвижения своей политики. Переговоры о создании нового правительства ведут сейчас «Движение пяти звёзд» и «Лига».