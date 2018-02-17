Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам

Также в список вошли 3 компании.

Вашингтон. США. На сайте министерства юстиции США появился список россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Как пишут «Известия», в него вошли 13 человек. Документ подписан спецпрокурором Робертом Мюллером.

В перечень вошли Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачёва, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, а также компании «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.

По мнению американской стороны, они виновны в сговоре с целью обмана жителей США. Кроме того, нескольких фигурантов списка обвиняют в заговоре с целью совершения мошенничества, нескольких - в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Целью этих действий была поддержка кандидата в президенты Дональда Трампа и очернение его конкурентов и противников, в том числе Хиллари Клинтон - отмечается в документе.

Напомним, Москва неоднократно заявляла об отсутствии вмешательства России в выборы президента США.