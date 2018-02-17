  • $ 56.36 ↓
  • € 70.65 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам

      12:39, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      12:39, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      529
      0
      #выборы\n#Минюст\n#США\n#вмешательство\n#обвинение\n#Вашингтон
      Фото: pixabay.com
      529
      0

      Также в список вошли 3 компании.  

      Вашингтон. США. На сайте министерства юстиции США появился список россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Как пишут «Известия», в него вошли 13 человек. Документ подписан спецпрокурором Робертом Мюллером. 

      В перечень вошли Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачёва, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, а также компании «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering. 

      По мнению американской стороны, они виновны в сговоре с целью обмана жителей США. Кроме того, нескольких фигурантов списка обвиняют в заговоре с целью совершения мошенничества, нескольких - в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. 

      Целью этих действий была поддержка кандидата в президенты Дональда Трампа и очернение его конкурентов и противников, в том числе Хиллари Клинтон - отмечается в документе. 

      Напомним, Москва неоднократно заявляла об отсутствии вмешательства России в выборы президента США.

      12:39, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      529
      0
      #выборы\n#Минюст\n#США\n#вмешательство\n#обвинение\n#Вашингтон

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      10:39, 12 февраля, 2018
      13320

      Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

      11231
      13:18, 15 февраля, 2018

      Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

      10788
      10:25, 14 февраля, 2018

      Житель Удмуртии несколько раз надругался над 8-летней девочкой и её двоюродной сестрой

      7294
      11:02, 13 февраля, 2018

      Инспектор ДПС убедил ижевчанку в том, что она пьяна

      5811
      16:52, 16 февраля, 2018

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      18:49, 13 февраля, 2018
      3134

      Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

      3108
      16:56, 13 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      2810
      10:12, 10 февраля, 2018

      В Екатеринбурге снесут здание 200-метровой телебашни

      2519
      14:00, 10 февраля, 2018

      Пройти техосмотр в России стало сложнее

      2500
      19:44, 15 февраля, 2018

      Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

      17:20, 10 февраля, 2018
      2425

      Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

      2290
      16:25, 10 февраля, 2018

      Кнопка «дизлайк» может появиться в соцсети Facebook

      2220
      15:08, 10 февраля, 2018

      Лыжный спринт принес России две «бронзы» Пхёнчхана

      2204
      19:37, 13 февраля, 2018

      Источник в МВД Украины подтвердил задержание Михаила Саакашвили

      2171
      19:08, 12 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      16 февраля, 2018

      Патриотические граффити-рисунки на троллейбусе в Ижевске

      16 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: две проблемы республики и порыв газопровода в Ижевске

      15 февраля, 2018