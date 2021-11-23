Житель США стал миллионером, купив за 30 долларов работу Альбрехта Дюрера

Эксперты оценили произведение в 50 млн долларов.

Конкорд. США. Автором карандашного наброска, который купил за 30 долларов США житель американского штата Массачусетс, оказался Альбрехт Дюрер. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Art Newspaper.

Рисунок мужчина приобрел еще в 2017 году, но лишь недавно показал его экспертам. Те заявили, что перед ними — работа величайшего немецкого художника эпохи Возрождения. По предположению специалистов, набросок был сделан в 1503 году.

На распродажу раритет попал из частной коллекции архитектора из города Конкорд, расположенного в том же штате. Он считал рисунок поздней карандашной копией с работы Дюрера, а монограмму живописца с инициалами AD и трезубцем — шуткой.

Набросок изображает Богоматерь с младенцем на травянистом берегу. Сейчас находку представляют в галерее Agnews в Лондоне. Стоимость неизвестной работы средневекового художника может составлять порядка 50 млн долларов.

Для сравнения, рекорд по цене среди работ мастеров Возрождения принадлежит пока рисунку Рафаэля «Голова Музы». В 2009 году на аукционе Christie's в Лондоне его купили за 48 млн долларов.